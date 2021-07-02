В Минобороны говорят, что политические интриганы подняли цены на туфли для женщин-военнослужащих в 10 раз - до 6500 гривень.

Министерство обороны Украины обвинило "политиканов" в "раздувании" скандала вокруг цены на туфли.

Соответствующее сообщение появилось на странице силового ведомства в Facebook.

"Политиканы "раздули" цену женской обуви в 10 раз, то есть с реальных 650 гривен с НДС за 1 пару до 6500 гривень вымышленных. На волне общественного возмущения «подлить масла в огонь» коррупционным скандалом – это методы известных политических интриганов", - говорится в сообщении.

В Минобороны проинформировали, что Департамент государственных закупок и поставки материальных ресурсов в 2020 году закупил 5 тысяч пар туфлей хромовых в соответствии с предоставленными заявками Тыла Командования Сил логистики Вооруженных сил Украины в ООО «Дом обуви «Б. Николас». Цена одной пары составляет - 649,80 грн с НДС.

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Скандал из-за каблуков для женщин-военных: подробности

Накануне в сети разгорелся скандал вокруг участия женщин-военных в параде на каблуках вместо берцев.

Пользователи соцсетей назвали идею "трэшем" и заявили, что это превратит парад в "фарс".

На следующее утро депутаты Верховной Рады вручили министру обороны каблуки в знак протеста.

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Автор: Денис Прядко