В министерстве настаивают, что каблуки являются частью парадной формы женщин-военнослужащих.

Министерство обороны Украины отреагировало на скандал по поводу того, что женщины-военнослужащие должны маршировать на параде ко Дню Независимости на каблуках.

Свои аргументы по этому поводу министерство опубликовало на странице в Facebook.

«В Вооруженных Силах Украины не только пиксель и берцы. Есть полевая форма одежды, повседневная и парадная. Полевая форма – на полигоне и в окопах, повседневная – в повседневной деятельности, а парадная – на уже сами догадались», – отметили в МО.

Там настаивают, что каблуки являются частью парадной формы и предусмотрены соответствующим приказом от 20.11.2017 № 606. И что такая форма есть не только в Украине, но и в других государствах.

Читайте такжеВ ВСУ пообещали разобраться, почему женщины-военные на репетиции парада шагали на каблуках«В этом году на День Независимости Украины будут идти военнослужащие-женщины в парадной форме одежды. Красивые и сильные», – добавили в министерстве.

Скандал из-за каблуков для женщин-военных: подробности

Накануне в сети разгорелся скандал вокруг участия женщин-военных в параде на каблуках вместо берцев.

Пользователи соцсетей назвали идею «трэшем» и заявили, что это превратит парад в «фарс».

На следующее утро депутаты Верховной Рады вручили министру обороны каблуки в знак протеста.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц