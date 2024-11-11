Юрий Кобзар

Сейчас все невоенные расходы государственного бюджета финансируются за счет внешней помощи.

Государственный бюджет на следующий год составлен с предположением, что западные партнеры продолжат покрывать всю гражданскую часть бюджетных расходов. Если финансовая помощь остановится, финансировать эти расходы будет нечем, заявила нардеп Нина Южанина в эфире Новини.LIVE.

Так, на прямой вопрос ведущего, есть ли "план Б" на случай остановки внешнего финансирования, народная избранница ответила однозначно:

"Я думаю, что есть "план Б", абсолютно точно: остановить все выплаты, кроме военных. И переживать всем вместе - потому что это военное положение то, которое должно быть - объединиться, найти другие механизмы помощи, выплат, ограничений", - заявила она.

Видео дня

Южанина отметила, что текущий бюджет тоже составлен не оптимально, и в нем есть расходы, от которых можно было бы воздержаться. Например, нардеп раскритиковала увеличение расходов на дорожную инфраструктуру.

Запад может остановить помощь Украине

Как писал УНИАН, сразу после победы Дональда Трампа на выборах президента США венгерский премьер Виктор Орбан призвал пересмотреть стратегию Евросоюза по поддержке Украины. В частности он хочет отменить ранее согласованный кредит в 50 миллиардов евро, который Украине должны были предоставить ЕС и США.

Между тем в Республиканской партии США уже заявили, что не планируют запускать новую программу помощи Украине после того, как Байден в этом году исчерпает финансирование по предыдущей программе.

Вас также могут заинтересовать новости: