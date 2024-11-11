Если только Трамп не планирует удовлетворить все прихоти Путина, ему придется сначала поддержать Украину оружием, говорят эксперты.

Республиканцы в Конгрессе должны принять новую программу военной помощи Украине, чтобы Дональд Трамп выходил на переговоры по миру в Украине не с пустыми руками. Об этом заявили в проукраинской правозащитной группе "Разом", пишет HuffPost.

Активисты призывают Конгресс принять новую программу помощи еще до вступления Трампа в должность президента в январе.

"Пакет помощи должен позволить украинцам пережить зиму, отбросить силы Путина и дать новоизбранному президенту Трампу необходимую гибкость, чтобы действовать с позиции силы. Неспособность срочно принять дополнительный пакет рискует подорвать позиции новоизбранного президента Трампа еще до того, как он вступит в должность", - говорится в заявлении "Разом".

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Как пояснил политический аналитик "Разом" Даг Клейн, до конца года Джо Байден планирует исчерпать деньги, предусмотренные на текущую программу военной помощи Украине. Трампу нужно будет обращаться к Конгрессу, чтобы получить аналогичное финансирование, когда Байден уйдет.

По словам Клейна, это дало бы Трампу возможность показать России, что он не собирается просто "[позволить] Путину делать то, что он хочет".

Впрочем пресс-секретарь спикера Палаты представителей Майка Джонсона сказал HuffPost, что республиканское большинство не планирует в ближайшее время рассматривать вопрос Украины.

Возвращение Трампа: перспективы для Украины

Как писал УНИАН, пока Трамп не сделал практических шагов, ожидания от его политики совершенно противоположные. Например, министр обороны Великобритании Джон Гили убежден, что Дональд Трамп продолжит поддерживать Украину столько, сколько будет нужно.

Зато премьер-министр Польши уже хочет создать новый европейский альянс для защиты Европы и поддержки Украины, ожидая, что Трамп наоборот начнет самоизоляцию Америки.

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