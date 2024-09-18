Рекордная для Украины сумма: Рада увеличила нынешние расходы бюджета на 500 млрд гривен

Теперь расходы составляют рекордные для Украины 3,73 трлн грн.

Верховная Рада приняла в целом закон (№ 11417) об увеличении бюджета в этом году на 500 млрд грн на военные нужды. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Парламент принял в целом №11417 относительно увеличения бюджета этого года на 500 млрд грн на военные нужды. За - 298", - написал он в Telegram.

По словам Железянка, таким образом расходы в этом году составляют рекордные для Украины 3,73 трлн грн.

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В пояснительной записке к законопроекту сказано, что потребность в дополнительных расходах вызвана необходимостью надлежащего финансового обеспечения мероприятий, направленных на обеспечение государственного суверенитета, повышение обороноспособности и безопасности государства, преодоление негативных последствий, вызванных широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины.

"Реализация акта приведет к увеличению предельного объема дефицита государственного бюджета на 2,8% и предельного объема государственного долга на 220 090 млрд гривен", - говорится в документе.

Государственный бюджет - последние новости

Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, доходы ожидаются на уровне 2 трлн грн, расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн грн.

В Кабинете министров предложили отказаться от повышения минимальной заработной платы и прожиточного минимума в рамках проекта бюджета на 2025 год. В правительстве отметили, что "указанный размер минимальной заработной платы обеспечивает достигнутый уровень этой гарантии с учетом значительного ее повышения в 2024 году".

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