В частности венгерский премьер обеспокоен судьбой 50-миллиардного кредита Украине.

В связи с победой Дональда Трампа на выборах президента США Европейский союз должен выработать новую стратегию действий в отношении Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите тюркоязычных стран в Кыргызстане, пишет Magyar Nemzet.

По словам Орбана, победа республиканцев в Америке "ставит на повестку дня для нас, европейских лидеров" вопрос о способности Европы самостоятельно продолжать военную и финансовую помощь Украине.

"Существуют серьезные сомнения относительно этого, поэтому потребуется новая европейская стратегия", - сказал он.

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В частности Орбана беспокоит судьба 50-миллиардного кредита для Украины, который ранее был согласован странами G7 и который в основном будет профинансирован совместно Евросоюзом и США.

Венгерский премьер отметил, что первые шаги в выработке новой стратегии могут сделать уже в этот четверг на неформальном саммите ЕС в Будапеште.

Выборы в США: чего ждут от победы Трампа

Как писал УНИАН, в Евросоюзе опасаются начала торговой войны с США из-за того, что во время предвыборной гонки Трамп неоднократно обещал ввести пошлины на европейский импорт. Такие попытки он уже предпринимал во время своего первого президентства.

Между тем экс-президент Финляндии Саули Ниинистьо считает, что приход Дональда Трампа к власти в США не будет иметь немедленного влияния на войну в Украине. Однако новоизбранный президент Америки, по его мнению, будет ожидать от Киева определенной гибкости в вопросах достижения мира.

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