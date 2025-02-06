Речь идет о доплате, которая начисляется по достижению 70 лет.

Украинские пенсионеры имеют право на ряд надбавок, в том числе на доплату по возрасту. Но не все украинцы ощущают эту надбавку в денежном выражении.

Женщина, которой исполнилось 70 лет 10 октября 2024 года написала в редакцию "На пенсии" по поводу надбавки по возрасту. Она думала, что к ее пенсии в размере 2725 гривен прибавят еще 300 гривень, но в октябре ей добавили лишь 24 гривни.

Эксперт по пенсионному обеспечению Сергей Коробкин рассказал, что, к сожалению, доплату по возрасту ощущают не все пенсионеры, достигшие определенного возраста.

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С 1 марта 2024 минимальная пенсия составляет 2 725 гривень для людей, не работающих и не имеющих 30 или 35 лет стажа для женщин и мужчин соответственно. По его словам, если пенсия с надбавками меньше указанной суммы, то человек может получить адресную помощь, чтобы выплата была не меньше 2 725 гривень.

"Очевидно, что основной размер вашей пенсии со всеми надбавками к октябрю был ниже указанной суммы. Когда вы достигли 70 лет, вам установили доплату к пенсии в размере 300 гривень, как и предусматривает соответствующее постановление Кабинета Министров. Но из-за новой надбавки, очевидно, полностью исчезла адресная помощь, поэтому общий размер пенсионной выплаты вырос незначительно", - отметил эксперт.

То есть он указал, что в данной ситуации одну прибавку дали, а другую забрали, что и привело к увеличению пенсии лишь на 24 гривни.

Пенсии в Украине - последние новости

В Украине по состоянию на 1 января 2025 года насчитывается 10,3 миллиона украинцев, которые получают пенсионные выплаты. При этом 2,8 миллиона пенсионеров продолжают работать. Средний размер пенсии составил 5 789,05 гривни, а у работающих пенсионеров - 6 302,76 гривни.

4 февраля президент Владимир Зеленский анонсировал повышение пенсий в Украине с 1 марта.

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