В ПФУ рассказали, сколько в Украине получают работающие пенсионеры

Средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 11,3%.

В Украине по состоянию на 1 января 2025 года насчитывается 10,3 миллиона украинцев, получающих пенсионные выплаты. При этом 2,8 миллиона пенсионеров продолжают работать.

В пресс-службе Пенсионного фонда Украины сообщили, что средний размер пенсии составил 5 789,05 гривни, а у работающих пенсионеров - 6 302,76 гривни.

При этом в 2024 году средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 11,3%, а это 641,71 гривни. В то же время пенсия неработающих пенсионеров увеличилась на 7,5%, а это 403,8 гривни.

Видео дня

Пенсионеры по видам выплат:

по возрасту - 72,59%;

по инвалидности - 15,21%;

в случае потери кормильца - 6,51%;

за выслугу лет - 5,12%;

социальные пенсии - 0,53%;

пожизненное содержание судей - 0,04%.

Пенсия в Украине - последние новости

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что средний размер пенсионной выплаты в Украине по состоянию на 1 января 2025 года составил 5789,05 гривни. Это на 403,8 гривни больше, чем год назад.

При этом наибольший размер средней пенсии зафиксирован в городе Киев - 8017,65 гривни, а самый низкий - в Тернопольской области - 4484,69 гривни.

Отмечается, что четверть пенсионеров получают пенсию, которая достаточно значительно меньше средней - до 3000 гривень, а самые высокие пенсии - более 10000 гривень, получают 1,2 миллиона украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: