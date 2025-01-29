В ПФУ рассказали, сколько в Украине получают работающие пенсионеры

В Украине по состоянию на 1 января 2025 года насчитывается 10,3 миллиона украинцев, получающих пенсионные выплаты. При этом 2,8 миллиона пенсионеров продолжают работать.
В пресс-службе Пенсионного фонда Украины сообщили, что средний размер пенсии составил 5 789,05 гривни, а у работающих пенсионеров - 6 302,76 гривни.
При этом в 2024 году средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 11,3%, а это 641,71 гривни. В то же время пенсия неработающих пенсионеров увеличилась на 7,5%, а это 403,8 гривни.
Пенсионеры по видам выплат:
- по возрасту - 72,59%;
- по инвалидности - 15,21%;
- в случае потери кормильца - 6,51%;
- за выслугу лет - 5,12%;
- социальные пенсии - 0,53%;
- пожизненное содержание судей - 0,04%.
Пенсия в Украине - последние новости
В Пенсионном фонде Украины сообщили, что средний размер пенсионной выплаты в Украине по состоянию на 1 января 2025 года составил 5789,05 гривни. Это на 403,8 гривни больше, чем год назад.
При этом наибольший размер средней пенсии зафиксирован в городе Киев - 8017,65 гривни, а самый низкий - в Тернопольской области - 4484,69 гривни.
Отмечается, что четверть пенсионеров получают пенсию, которая достаточно значительно меньше средней - до 3000 гривень, а самые высокие пенсии - более 10000 гривень, получают 1,2 миллиона украинцев.