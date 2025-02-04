По словам президента, индексация пенсий состоится с 1 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал повышение пенсий с весны.

"Важно: уже готовы на весну с индексацией пенсий, это будет с 1 марта", - подчеркнул глава государства в вечернем обращении по итогам заседания СНБО с участием чиновников.

Как подчеркнул президент, "как бы ни было сложно, мы находим средства, чтобы помочь всем украинцам, украинским производителям".

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Так, по его словам, почти 13 миллионов заявок на "еПоддержку", и почти 13 миллиардов гривень выплачено непосредственно украинским семьям.

"Количество участников программы доказывает ее нужность и необходимость аналогичных программ прямой поддержки людей. Есть уже более 5 миллионов клиентов программы "Национальный кэшбек" - это тоже такое количество участников, которое говорит само за себя. Мы работаем над тем, чтобы увеличивать все форматы поддержки, которые эффективны. И это будет - я дал соответствующие поручения правительству", - заявил Зеленский.

Также президент сообщил, что во время заседания СНБО заслушали некоторые ключевые вопросы по финансовой устойчивости Украины, по финансовой дисциплине.

"Есть значительная проблема с дисбалансом импорта и экспорта, импорт - и это касается не оружия - значительно превышает наш экспорт. Тенденция, которую следует изменить. Следует значительно больше создавать возможностей для производства в Украине, для поддержки всех форм экономической деятельности в Украине. Так же, как мы уже заводим иностранные инвестиции в производство оружия, чиновники должны работать и по другим отраслям", - отметил президент.

По его словам, было поручено работать с партнерами, чтобы больше было украинского ресурса, общего европейского ресурса для безопасности экономической деятельности.

"И это много аспектов: от гуманитарного разминирования, разминирования аграрных земель до большей защиты наших городов. Прежде всего, речь идет о противовоздушной обороне", - сообщил глава государства.

Пенсии в Украине - актуальное

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 1 января 2025 года насчитывается 10,3 миллиона украинцев, которые получают пенсионные выплаты. При этом 2,8 миллиона пенсионеров продолжают работать.

Средний размер пенсии составил 5 789,05 гривни, а у работающих пенсионеров - 6 302,76 гривни.

В то же время в 2024 году средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 11,3%, а это 641,71 гривни. В то же время пенсия неработающих пенсионеров увеличилась на 7,5%, а это 403,8 гривни.

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