Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал повышение пенсий с весны.
"Важно: уже готовы на весну с индексацией пенсий, это будет с 1 марта", - подчеркнул глава государства в вечернем обращении по итогам заседания СНБО с участием чиновников.
Как подчеркнул президент, "как бы ни было сложно, мы находим средства, чтобы помочь всем украинцам, украинским производителям".
Так, по его словам, почти 13 миллионов заявок на "еПоддержку", и почти 13 миллиардов гривень выплачено непосредственно украинским семьям.
"Количество участников программы доказывает ее нужность и необходимость аналогичных программ прямой поддержки людей. Есть уже более 5 миллионов клиентов программы "Национальный кэшбек" - это тоже такое количество участников, которое говорит само за себя. Мы работаем над тем, чтобы увеличивать все форматы поддержки, которые эффективны. И это будет - я дал соответствующие поручения правительству", - заявил Зеленский.
Также президент сообщил, что во время заседания СНБО заслушали некоторые ключевые вопросы по финансовой устойчивости Украины, по финансовой дисциплине.
"Есть значительная проблема с дисбалансом импорта и экспорта, импорт - и это касается не оружия - значительно превышает наш экспорт. Тенденция, которую следует изменить. Следует значительно больше создавать возможностей для производства в Украине, для поддержки всех форм экономической деятельности в Украине. Так же, как мы уже заводим иностранные инвестиции в производство оружия, чиновники должны работать и по другим отраслям", - отметил президент.
По его словам, было поручено работать с партнерами, чтобы больше было украинского ресурса, общего европейского ресурса для безопасности экономической деятельности.
"И это много аспектов: от гуманитарного разминирования, разминирования аграрных земель до большей защиты наших городов. Прежде всего, речь идет о противовоздушной обороне", - сообщил глава государства.
Пенсии в Украине - актуальное
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 1 января 2025 года насчитывается 10,3 миллиона украинцев, которые получают пенсионные выплаты. При этом 2,8 миллиона пенсионеров продолжают работать.
Средний размер пенсии составил 5 789,05 гривни, а у работающих пенсионеров - 6 302,76 гривни.
В то же время в 2024 году средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 11,3%, а это 641,71 гривни. В то же время пенсия неработающих пенсионеров увеличилась на 7,5%, а это 403,8 гривни.