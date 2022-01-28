Курс гривни к евро установлен на уровне 32,03 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 31 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,78 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 21 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,03 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 31 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 28,65/28,67 грн/долл., к евро - на уровне 31,88/31,90 грн/евро.

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Курс 28 января:

Национальный банк Украины на пятницу, 28 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,99 грн/долл., то есть гривня ослабла на 19 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на январь:

Эксперты прогнозировали, что в январе 2022 года курс доллара будет держаться возле отметки 28,5 грн/доллар.

Эксперты также прогнозировали, что с 24 января курс доллара может повыситься до уровня 28,6 грн/долл.

Также эксперты прогнозировали, что на фоне российской агрессии курс гривни продолжит ослабление до 29 грн/дол, что является максимальным значением с 2015 года.