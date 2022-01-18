Эксперт рассказал о ситуации на валютном рынке.

В ближайшие дни валютный рынок будет находиться под влиянием психологических факторов из-за обсуждения возможного вторжения РФ, а также в условиях давления повышенного спроса.

По прогнозу старшего финансового аналитика группы ICU Тараса Котовича, курс до конца недели будет колебаться в диапазоне 28-28,5 грн/доллар, пишет "РБК-Украина".

"При таких уровнях курса может вырасти предложение валюты от экспортеров аграрной продукции, что будет способствовать постепенному сбалансированию валютного рынка в этом коридоре", - считает Котович.

По его словам, после негативных новостей о возможной агрессии России в четверг падение гривни ускорилось и достигло в конце недели отметки в 28,03 грн/доллар. Также темпы обесценивания гривны замедлили интервенции НБУ.

"Если не учитывать интервенции в ноябре прошлого года, которые были обусловлены выпуском еврооблигаций "Укрэнерго" и расчетами с производителями зеленой энергетики, то продажа за прошедшую неделю 331 млн долларов является самой крупной интервенцией с июля 2020 года", - добавил аналитик.

Читайте такжеВ обменниках будут совсем другие цифры: озвучен курс доллара до конца года

Котович объяснил, что на рынке сейчас преобладает спрос на иностранную валюту. Он формируется в основном импортерами энергетических ресурсов и нерезидентами.

"А вот предложение остается довольно небольшим по сравнению с предыдущими месяцами. Это влечет достаточно большой и постоянный перекос в сторону спроса на рынке среди клиентов банков. Этот чрезмерный спрос клиентов приходится удовлетворять НБУ и банкам", - резюмировал эксперт.

Курс НБУ на 18 января

Национальный банк Украины на вторник, 18 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,12 грн/доллар, то есть гривня ослабла на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 32,06 грн/евро, то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.