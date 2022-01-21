По словам эксперта, риски, которые гнали курс доллара вверх в первой половине января, понемногу утихают.

На следующей неделе курс доллара может повыситься до уровня 28,6 грн/долл.

Такое мнение высказал руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии, переданном УНИАН.

Справка УНИАН: Максимальный курс доллара в прошлом году был зафиксирован 23 января. Тогда доллар достиг отметки 28,25. В последний раз доллар превышал отметку 28,6, которую прогнозирует эксперт, в январе 2018 года. Тогда доллар взлетел до отметки 28,86.

По словам Шевчишина, курс гривни в пятницу, 21 января, удерживается вблизи отметки 28,32 гривень за доллар после того, как Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 9% до 10%, а также ужесточил требования по резервированию на 2%.

"Риски, которые гнали курс доллара вверх в первой половине января, понемногу утихают. Риторика РФ становится мягче, идет поиск дипломатических вариантов решения конфликта и инвесторы приостанавливают распродажу украинских еврооблигаций", - говорит эксперт.

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Портфель нерезидентов в ОВГЗ с начала 2022 года снизился на более чем 7,7 млрд грн и, по мнению эксперта, отток сохранится. Но ключевым фактором движения станет ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США.

Шевчишин отмечает, что девальвационные ожидания на валютном рынке все еще доминируют, что будет поддерживать покупателей. Рынок ждет, когда начнутся закупки газа, а также всплеск активности импортеров продуктов и товаров. Сам по себе откат курса будет рассматриваться как возможность для покупок по более выгодным ценам.

"В ближайшее время гривня останется в диапазоне 28,25-28,40 гривен за доллар. На следующей неделе ожидаем движение к уровню 28,65 гривен за доллар", - прогнозирует Шевчишин.

Курс на 21 января:

Национальный банк Украины на пятницу, 21 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,32 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.