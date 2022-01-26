Эксперт считает, что позитивной для рынка стала новость о помощи Европы в 1,2 млрд евро.

В ближайшее время курс гривни продолжит ослабление до 28,9-29 гривен за доллар, что является максимальным значением с 2015 года.

Такой прогноз озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии, переданном УНИАН.

"В ближайшее время гривня продолжит свое ослабление до 28,9-29 гривен за доллар, что является максимальным значением с 2015 года. Лишь смягчение новостного фона и смена настроений покупателей сможет сломить ситуацию. Сегодня в центре внимания переговоры "нормандской четверки" и решение ФРС США по учетной ставке", - отметил Шевчишин.

Справка УНИАН: последний раз кус доллара поднимался до отметки 30 в 2015 году. 26 февраля 2015 года доллар стоил 30,01 грн.

По словам эксперта, курс гривни в среду, 26 января, опустился до отметки 28,80 грн/долл. на фоне напряженной геополитической ситуации.

"Инвесторы продолжают выходить из гривни, создавая на рынке избыточный спрос на валюту. К выходу нерезидентов подключаются локальные инвесторы, импортеры и население. НБУ едва ли сдерживает движение за счет более агрессивных интервенций и среза пиковых заявок. Традиционное для конца месяца погашение НДС снижает предложение валюты, усложняя ситуацию", - говорит аналитик.

Читайте такжеКурс доллара в обменниках приблизился к психологическому максимуму

Шевчишин отмечает, что нерезиденты и инвесторы продолжают выводить капиталы из Украины и активно скупают американский доллар. К выходу из украинских активов инвесторов подталкивают не только риски боевых действий, но и распродажи на мировых рынках в ожидании более жесткой политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Так, накануне портфель нерезидентов в ОВГЗ снизился на 0,5 млрд грн, а с начала года нерезиденты вышли из ОВГЗ на сумму более чем 9,1 млрд грн. Еврооблигации также падают, доходность десятилетних бондов превысила 10,8%.

По словам эксперта, прохождение курсом отметки 28,6 грн/долл. активизировало импортеров, которые целятся на валютные расходы в ближайшие месяцы (например, аграрии для закупки удобрений). Население тоже создает спрос на наличные, стараясь конвертировать гривню в доллар.

В то же время, отмечает аналитик, позитивной для рынка стала новость о помощи Европы в 1,2 млрд евро, а также ожидание пересмотра в феврале действующей программы сотрудничества с МВФ.

Курс на 26 января:

Национальный банк Украины на среду, 26 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,67 грн/долл., то есть гривня ослабла на 30 копеек по сравнению с предыдущим показателем.