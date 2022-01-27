Курс гривни к евро установлен на уровне 32,34 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 28 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,99 грн/долл., то есть гривня ослабла на 19 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Справка УНИАН: последний раз курс доллара поднимался до отметки 30 в 2015 году. 26 февраля 2015 года доллар стоил 30,01 грн.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 32,34 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 29,01/29,03 грн/долл., к евро - на уровне 32,37/32,39 грн/евро.

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Курс на 27 января:

Национальный банк Украины на четверг, 27 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,80 грн/долл., то есть гривня ослабла на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на январь:

Эксперты прогнозировали, что в январе 2022 года курс доллара будет держаться возле отметки 28,5 грн/доллар.

Эксперты также прогнозировали, что с 24 января курс доллара может повыситься до уровня 28,6 грн/долл.

Также эксперты прогнозировали, что на фоне российской агрессии курс гривни продолжит ослабление до 29 грн/дол, что является максимальным значением с 2015 года.