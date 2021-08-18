Рабочий день с понедельника 23 августа будет перенесен на субботу, 28 августа.

Национальный банк Украины обнародовал график работы банков на период выходных ко Дню Независимости.

По информации НБУ, согласно распоряжению Кабинета министров, рабочий день с 23 августа (понедельник) будет перенесен на 28 августа (суббота). 24 августа – праздничный выходной день.

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Регулятор отмечает, что банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи 21-24 августа, будут отражать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 25 августа 2021 года.

23 августа банки в случае необходимости могут осуществлять кассовые операции без открытия операционного дня банка).

"28 августа – обычный рабочий банковский день. Все платежи будут осуществляться датой этого дня - 28 августа", - говорится в сообщении.

НБУ и 30-летие Независимости Украины:

Национальный банк Украины 20 августа введет в обращение две памятные банкноты номиналами 100 и 500 гривен, посвященные 30-летию Независимости Украины.

Также Нацбанк к 30-летию Независимости Украины вводит в обращение четыре памятные монеты серии "Возрождение украинской государственности" и новую инвестиционную монету "30 лет Независимости Украины".

Автор: Екатерина Жирий