Национальный банк Украины обнародовал график работы банков на период выходных ко Дню Независимости.
По информации НБУ, согласно распоряжению Кабинета министров, рабочий день с 23 августа (понедельник) будет перенесен на 28 августа (суббота). 24 августа – праздничный выходной день.
Читайте такжеРада соберется на заседание накануне Дня независимости
Регулятор отмечает, что банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи 21-24 августа, будут отражать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 25 августа 2021 года.
23 августа банки в случае необходимости могут осуществлять кассовые операции без открытия операционного дня банка).
"28 августа – обычный рабочий банковский день. Все платежи будут осуществляться датой этого дня - 28 августа", - говорится в сообщении.
НБУ и 30-летие Независимости Украины:
Национальный банк Украины 20 августа введет в обращение две памятные банкноты номиналами 100 и 500 гривен, посвященные 30-летию Независимости Украины.
Также Нацбанк к 30-летию Независимости Украины вводит в обращение четыре памятные монеты серии "Возрождение украинской государственности" и новую инвестиционную монету "30 лет Независимости Украины".