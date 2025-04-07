Азиатские акции падают на фоне худшей недели для акций Уолл-стрит со времен пандемии Covid-19.

Фьючерсы на американские фондовые индексы и азиатские акции резко упали. Администрация Дональда Трампа заявила, что масштабные пошлины сохранят, несмотря на опасения, что они могут вызвать рецессию в мировой экономике.

Издание Financial Times пишет, что китайские рынки упали. Гонконгский индекс Hang Seng снизился более чем на 10%, а материковый индекс CSI 300 - на 5,8%. В Японии индекс Topix снизился на 6,5, а индекс Nikkei 225 снизился на 6,3%. Австралийский S&P/ASX 200 и корейский Kospi также снизились более чем на 4%.

Снижение произошло после того, как в четверг и пятницу S&P 500 потерял более 5 триллионов долларов в конце худшей недели с момента начала пандемии коронавируса в 2020 году. Более чем 10%-ое падение S&P 500 в четверг и пятницу - это лишь четвертый случай за последние 85 лет, когда индекс падал так быстро.

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Сырьевые товары также понесли значительные потери: американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 3,4% до 59,80 доллара за баррель. Международный эталон нефти Brent упал на 3,4% до 63,35 доллара.

Цена меди на LME, которая широко рассматривается как косвенный показатель роста из-за ее промышленного использования, упала более чем на 7% до 8 690 долларов за тонну.

Курс биткойна упал на 0,8% до 78 198 долларов за токен. Доллар снизился на 0,3% по отношению к корзине валют крупнейших торговых партнеров, а японская иена выросла на 0,8% до 145,6 иены за доллар. Офшорный китайский юань, который свободно торгуется, упал на 0,2% до 7,31 за доллар.

Акции Toyota упали почти на 7%, а Nintendo снизилась на 9,6% после новостей о том, что она отложила предварительные заказы на свою новую консоль Switch 2 в США после объявления о пошлинах. Акции SoftBank упали на 12,7%, а крупнейшей финансовой группы Японии MUFG - на 15%.

"Падение является отражением некоторого ослабления позиционирования, особенно иностранного позиционирования в японских банках и финансовых компаниях", - сказал глава отдела стратегий по акциям и деривативам в Азиатско-Тихоокеанском регионе в BNP Paribasб Джейсон Луи.

Пошлины Трампа - последние новости

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт, которые существенно повлияли на глобальную торговлю. В частности, введена базовая пошлина в размере 10% на импорт из большинства стран, включая Украину. ЕС и Китай столкнулись с более высокими ставками - 20% и 54% соответственно.

Эти меры вызвали серьезные потрясения на мировых финансовых рынках, вызвав опасения относительно возможного начала глобальной торговой войны и потенциальной рецессии.

После введения Трампом высоких пошлин на биржах по всему миру началось падение индексов. В частности, подешевели и акции американских компаний, поскольку инвесторы боятся рецессии и инфляции в США.

В свою очередь Трамп заявил, что иностранным правительствам придется заплатить "много денег" для отмены новых масштабных пошлин, и сравнил их с "приемом лекарств".

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