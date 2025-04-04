По мнению экспертов, вероятность рецессии подскочила до 60%.

Пошлины президента США Дональда Трампа могут спровоцировать глобальную рецессию. Аналитики JPMorgan повысили возможность развития такого сценария до 60%.

Издание Wall Street Journal пишет, что глобальная рецессия скорее произойдет, чем не произойдет в этом году, благодаря принятым пошлинам со стороны США. До объявления глобальных пошлин Трампа такая вероятность составляла 40%.

Планы администрации, скорее всего, приведут к повышению тарифов в США на 20 процентных пунктов, считают в аналитики. Последнее столь значительное повышение пошлин в 1968 году привело к рецессии, говорят экономисты.

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По мнению аналитиков, ответные пошлины других стран, ослабление деловых настроений в США и перебои в цепочках поставок ухудшат ситуацию. Производитель джипов Stellantis уже остановил производство на своих автосборочных заводах в Мексике и Канаде.

Сценарий, при котором США войдут в рецессию, а остальной мир останется в стороне, также возможен, но менее вероятен, считают эксперты.

Новые пошлины Трампа - главные новости

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин, чем вызвало жесткую ответную реакцию.

Аналитики из Центра экономической стратегии отметили, что пошлины Трампа могут повлечь торговую войну, повышение цен и снижение глобальной экономической эффективности, а также отвлечь внимание Запада от поддержки Украины.

Стоит отметить, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал бизнес отказаться от инвестиций в американскую экономику.

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