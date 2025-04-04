Президент США сказал, что рассмотрит сделку, по которой Пекин одобрит продажу TikTok в обмен на освобождение от пошлин.

Торги на Уолл-стрит завершились, и все три индекса сильно упали из-за тарифных планов президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Sky News.

По предварительным данным, индекс S&P 500 потерял 4,85%, Nasdaq Composite упал на 5,99%, а Dow Jones Industrial Average упал на 3,98%.

Отмечается, что это самое большое дневное процентное падение Nasdaq с марта 2020 года в начале пандемии COVID и самое большое падение Dow Jones с июня 2020 года.

Видео дня

Трамп заявил, что Великобритания довольна своим тарифным режимом после того, как получила самые низкие возможные пошлины в размере 10% во время вчерашнего объявления.

Он также сказал, что он открыт для переговоров по тарифам, если другие страны "предложат что-то феноменальное".

В одних из таких переговоров может участвовать Китай, на который Трамп вчера наложил 34% тарифов. Президент США сказал, что рассмотрит сделку, по которой Пекин одобрит продажу TikTok в обмен на освобождение от пошлин.

Пошлины Трампа - последние новости

После введения пошлин со стороны США акции таких крупных брендов, как Nike, Apple и Amazon, упали в цене, а доллар США упал на 2,2%.

Позже Трамп выступил с лужайки Белого дома по пути во Флориду, заявив СМИ, что дела "будут идти в гору", несмотря на потрясения на Уолл-стрит.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала тарифы как серьезный удар по мировой экономике, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон пообещал "более масштабный" ответ.

Тем временем премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна введет такие же 25%-ные тарифы на импорт автомобилей.

Глава Всемирной торговой организации заявил, что новые пошлины - наряду с введенными в начале года - могут привести к сокращению объемов мировой торговли товарами примерно на 1% в 2025 году.

Вас также могут заинтересовать новости: