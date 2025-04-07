Трамп говорит, что странам придется "заплатить много денег" за снижение тарифов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что иностранным правительствам придется заплатить "много денег" для отмены новых масштабных пошлин, и сравнил их с "приемом лекарств".

Как пишет Politico, выступая перед журналистами на борту Air Force One, Трамп дал понять, что его не беспокоят резкие падения индексов и триллионные потери мировых фондовых рынков.

"Я не хочу, чтобы что-то падало. Но иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить", — сказал он.

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Трамп также сказал, что в выходные он общался с лидерами из Европы и Азии, которые надеются убедить его снизить тарифы.

"Они садятся за стол переговоров. Они хотят говорить, но разговоров не будет, пока они не заплатят нам много денег на ежегодной основе", — сказал Трамп.

Как пишет Reuters, фондовые рынки мира продолжает трясти из-за введенных Дональдом Трампом импортных пошлин: индексы азиатских и австралийской бирж утром в понедельник падают вниз.

Так, ндекс акций Японии Nikkei упал почти на 9% в понедельник утром, в то время как индекс акций японских банков упал на 17%.

В Австралии сегодня утром фондовый рынок потерял более 160 млрд долларов. Балансовый индекс S&P/ASX 200 упал более чем на 6%, опустившись ниже отметки 7200 пунктов в течение 15 минут после открытия рынка в понедельник.

Тем временем австралийский доллар упал до самого низкого уровня с момента Covid по отношению к доллару США.

Акции Гонконга упали более чем на 9% на открытии торгов, в то время как акции Сингапура упали более чем на 7%.

Торговая война Трампа

Напомним, Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт. В частности, был введен базовый тариф в размере 10% на импорт из большинства стран, включая Украину. Европейский Союз и Китай столкнулись с более высокими ставками - 20% и 54% соответственно.

Примечательно, что Россия и Беларусь не были включены в список стран, на которые распространяются новые пошлины.

После введения Трампом высоких тарифов на импорт в США на этой неделе на биржах по всему миру началось падение индексов. В частности подешевели и акции американских компаний, поскольку инвесторы боятся рецессии и инфляции в США после введения торговых барьеров.

В частности немного подешевели капиталы крупнейших американских миллиардеров, включая Илона Маска, Джефа Безоса и Марка Цукерберга.

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