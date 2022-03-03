Уровень мировой инфляции в результате начала боевых действий может увеличиться на 2 процентных пункта в 2023 году, выяснили исследователи.

Объем мировой экономики к 2023 году может сократиться на 1%, что равняется 1 трлн долларов, из-за начала войны России против Украины.

Об этом говорится в исследовании британского Национального института экономических и социальных исследований.

"Россия и Украина являются значительными поставщиками сырья, учитывая титан, палладий, пшеницу и кукурузу. Поэтому мы предполагаем, что усилятся проблемы с цепями поставок для секторов, которые используют это сырье, среди которых автомобильная и авиастроительная промышленность и производство телефонов", - отмечается в сообщении.

При этом эксперты отмечают, что уровень мировой инфляции в результате начала войны России против Украины увеличится на 2 процентных пункта в 2023 году.

Напомним, Россия 24 февраля ворвалась в Украину, войска агрессора начали бомбить военные объекты, а затем атаковали мирные населенные пункты. Украинскую территорию также бомбили с белорусской территории.

Ряд стран мира решили наказать власть РФ за новую агрессию против Украины - ввели свежие санкции.

Европейский Союз, в частности, с 12 марта отключает от SWIFT семь российских банков. От SWIFT отключат такие банки: "ВТБ", "Банк России", "Совкомбанк", "Промсвязьбанк", "Открытие", ВЭБ.РФ" и "Новикомбанк".

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