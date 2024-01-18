Ожидается, что разница между курсами покупки и продажи значительно сократится на денежном рынке.

В течение следующей недели ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно прогнозируемой: регулятор будет мягко действовать на межбанке, при необходимости увеличивая или уменьшая объемы валютных интервенций. Об этом в комментарии УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"В то же время главная тактическая цель останется неизменной – достижение баланса между спросом и предложением с постепенным уменьшением разницы между межбанковским и наличным курсами. При этом рынок будет находиться в состоянии ежедневных разновекторных, но несущественных изменений (ожидается, что текущие курсовые колебания на межбанке не превысят 0,1-0,2 грн, а на наличном рынке – до 0,5 грн)", – сказал он.

По словам эксперта, кроме того, как и в течение последних 2 месяцев, курсообразование на наличном рынке будет происходить на основе курсов межбанка с добавлением комиссии – заработка финучреждений (ожидается, что в течение недели разница между курсами межбанка и наличного рынка не превысит 0,5-1 грн).

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Вполне возможно, заметил Лесовой, что на наличном рынке, после нескольких бурных недель,значительно сократится разница между курсами покупки и продажи – до 0,6 грн (в конце декабря в обменных пунктах разница между покупкой и продажей составляла более 1-1, 5 грн).

Что касается коридоров курсовых колебаний, то по всем признакам на межбанке он будет в пределах 37,5-39 грн/$ и 40,5-42,5 грн/€, а на наличном рынке – 38-40 грн/$ и 40-43 грн / €, прогнозирует банкир.

"Таким образом, можно говорить о том, что сейчас отсутствуют обстоятельства, которые бы могли радикально изменить ситуацию на валютном рынке. Несмотря на ожидаемые частые смены курсов, они не будут нести угрозы для рынка. На межбанке будет действовать режим "управляемой гибкости", поэтому межбанковские курсы будут напрямую влиять на наличный рынок, на котором курсы не смогут значительно "оторваться", жить отдельно от межбанка", – резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 18 января, подешевел на 10 копеек – до 38,45 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 30 копеек и составляет 42,10 грн за евро.

Национальный банк Украины на четверг, 18 января, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,90 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению со вчерашним показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 41,21 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим курсом.

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