Курс гривни к евро установлен на уровне 41,21 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 18 января, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,90 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 41,21 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 37,87/37,91 грн/долл., евро – 41,12/41,16 грн/евро.

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Курс валют-последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 17 января, подешевел на 12 копеек – до 38,68 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,00 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 22 копейки и составляет 42,43 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 41,63 грн за евро.

В "ПриватБанке" курс доллара к гривне сегодня, 17 января, подешевел на 10 копеек – до 38,55 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 25 копеек и составляет 42,40 грн за евро.

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