Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,46 грн, евро – 42,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 18 января, подешевел на 10 копеек – до 38,45 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 30 копеек и составляет 42,10 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,85 грн, евро – по курсу 41,10 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 38,46 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не менялся и составляет 42,02 грн.

Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 18 января, подешевел на 18 копеек – до 38,50 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 28 копеек и составляет 42,15 грн за евро.

В столичных валютных обменниках валюта также снизилась в цене: так, средний курс доллара сегодня уменьшился на 13 копеек – до 38,44 грн/долл. (продать доллар можно за 38,29 грн). Курс евро же в обменниках подешевел на 20 копеек, до 42,00 грн/евро (курс продажи – 41,73 грн/евро).

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