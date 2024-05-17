Курс гривни к евро установлен на уровне 42,75 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 20 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,43 грн/долл., таким образом, гривня осталась на уровне предыдущего показателя.

Относительно евро национальная валюта, в свою очередь, выросла. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 42,75 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 10 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,46/39,49 грн/долл., евро – 42,78/42,80 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подешевел на 12 копеек и составляет 39,88 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,75 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 10 копеек и составляет 43,30 грн/евро (курс продажи – 43,10 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 17 мая, снизился на 10 копеек – до 39,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 5 копеек – до 43,45 грн за евро.

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