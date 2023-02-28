Существенного снижения курса ожидать не стоит, уверен эксперт.

Курс доллара в Украине в марте может подешеветь примерно на 10-20 копеек.

Как прогнозирует руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий, существенного снижения курса ожидать не стоит, передает "Обозреватель".

Отмечается, что на данный момент на наличном рынке наблюдается тенденция к небольшому снижению стоимости валюты.

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"Помимо очевидных рисков, например, эскалации, есть давление на гривню, которое фактически началось в конце прошлого года из-за большого притока гривни за счет бюджетных расходов, оно постепенно уменьшается", - заявил Паращий.

Аналитики уверены, что в первую очередь ситуация на валютном рынке зависит от события на фронте. Конечно же, существенно улучшить ситуацию способны деоккупация захваченных территорий и другие успехи ВСУ.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 27 февраля

Как писал УНИАН, 27 февраля в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару остался на уровне предыдущего показателя и составил 39,80 грн/долл. И относительно евро курс гривни также не изменился - 42,00 грн/евро.

Также сообщалось, что и курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 39,55 грн за доллар. Курс евро к гривне тоже не изменился и составил 41,60 грн/евро.