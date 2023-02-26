Курс гривни к евро сегодня, 26 февраля, составляет 42,00 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня остался на уровне предыдущего показателя - 39,80 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также не изменился и составляет 42,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,30 грн за долл., евро - 41,30 грн за евро.

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Напомним, 25 февраля курс доллара в банковских обменниках Киева укрепился на 5 копеек (до 39,80 грн/долл). Продать американскую валюту в среднем можно было по курсу 39,30 грн за долл.

Курс валют в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, до полномасштабного вторжения России в Украине был плавающий курс гривни. Однако с начала войны Национальный банк зафиксировал на уровне 29,25 грн/долл.

21 июля 2022 г. Национальный банк ослабил официальный курс гривни сразу на 25% - до 36,57 грн/долл. Но оставил его фиксированным.

Также НБУ с 24 февраля 2022 года ограничил продажу валюты населению и ввел другие ограничения. Однако уже 21 мая регулятор отменил ограничение на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. До этого соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Курс доллара в Украине - прогнозы

Напомним, в начале февраля глава НБУ Андрей Пышный рассказал, что существует серьезная угроза для курса гривни к доллару в 2023 году. Это может случиться из-за избытка денежной массы в банковской системе, который может оказаться на валютном рынке, что обвалит курс.

Впрочем, сейчас эксперты не видят угроз для резких изменений на валютном рынке Украины. Так, экономист Даниил Монин считает, что курс доллара в Украине весной 2023 года вряд ли продемонстрирует какие-то сильные колебания. По его словам, курс может начать стремительно расти, только если будут задержки с поступлениями финансирования.

А директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозирует, что конец февраля и начало марта ознаменуются сохранением "курсовой равновесия" в Украине. По его словам, наличный курс доллара продолжит удерживаться на уровне в 39,5-40,5 грн.

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