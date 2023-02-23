Курс может начать стремительно расти, только если будут задержки с поступлениями финансирования, отметил экономист.

Курс доллара в Украине весной 2023 года вряд ли продемонстрирует какие-то сильные колебания.

По мнению экономиста Даниила Монина, курс может начать стремительно расти, только если будут задержки с поступлениями финансирования, передает 24 канал.

"Например, будет поступать не 3 миллиарда, а 1,5 или 1. Но в целом я думаю, что весной у нас будет достаточно стабильная курсовая ситуация", - отметил эксперт.

Директор департамента казначейства COMINBANK Герман Марченко прогнозирует, что амплитуда колебаний наличного курса в марте составит 39,5 - 41 грн/долл. Он уверен, что в феврале был сформирован экономически обоснованный валютный коридор на ближайшие 1,5 - 2 месяца:

"В общем, есть все основания полагать, что ситуация на валютном рынке в марте будет похожа на февральскую".

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 22 февраля

Напомним, в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару 22 февраля укрепился на 5 копеек - до 39,90 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился на 10 копеек и составил 42,40 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 20 копеек - до 39,45 грн за доллар. Курс евро к гривне подешевел на 10 копеек - до 41,85 грн/евро.