Курс евро составляет 41,60 грн/евро.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" остался на уровне предыдущего дня - 39,55 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также не изменился и составляет 41,60 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,05 грн/долл., евро – 40,60 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,16 грн.

Курс гривны в Украине во время войны - что известно

Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничение на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривны на 25% до 36,57 грн/долл.

При этом экономист Даниил Монин считает, что курс доллара в Украине весной 2023 года вряд ли продемонстрирует какие-то сильные колебания.

В свою очередь директор департамента казначейства COMINBANK Герман Марченко прогнозирует, что амплитуда колебаний наличного курса в марте будет не большой и останется в пределах 39,5-41 гривни за один доллар.

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