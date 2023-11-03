На межбанке ситуация на данный момент стабильная и сильно меняться не будет, уверен эксперт.

Курс доллара в Украине до 8 ноября в большинстве касс банков будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,20 до 38,30 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - в пределах от 37,30 до 38,10 грн/долл.

Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, в банках котировки евро при покупке/продаже будут в пределах коридора от 39,50 до 40,90 грн/евро, а в обменниках финкомпаний курс евровалюты будет в пределах коридора покупок и продаж от 39,60 до 40,85 грн/евро.

На межбанке ситуация на данный момент стабильная и сильно меняться не будет, уверен эксперт.

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"Я не вижу каких-то проблем с курсом доллара на межбанке, но хочу сказать, что от интервенций НБУ мы никуда не денемся", - отметил Козырев.

По его прогнозу, со 2 до 8 ноября НБУ потратит от 430 до 680 миллионов долларов из резервов для поддержки гибкого курса:

"Если на межбанке котировка доллара будет от 36,10 до 36,50 грн/долл. то безналичный евро будет колебаться от 37,76 до 38,88 грн/евро".

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 2 ноября

Напомним, курс гривни к доллару в банках Украины 2 ноября укрепился еще на 5 копеек - до 37,90 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках можно было в среднем по курсу 37,40 грн за доллар.

А курс доллара в "ПриватБанке" 2 ноября остался на предыдущем уровне - 37,60 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении уменьшился на 15 копеек и составил 40,25 грн за евро.

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