Продать доллар можно в среднем по курсу 37,40 грн, евро – 39,70 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины сегодня, 2 ноября, укрепился еще на 5 копеек – до 37,90 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,40 грн за доллар.

Относительно евро средний курс гривни сегодня остался неизменным и составляет 40,40 грн за евро. Продать евро можно по курсу 39,70 грн за евро.

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,80 грн/долл. (продать доллар можно за 37,70 грн), евро – 40,15 грн/евро (курс продажи – 40,05 грн/евро).

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Курс валют в Украине

Национальный банк Украины на четверг, 2 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,27 грн / долл. Таким образом, гривня укрепилась еще на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс гривни к евро на 2 ноября установлен НБУ на уровне 38,23 грн/евро, то есть гривня также укрепилась - на 32 копейки по сравнению с курсом на 1 ноября.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 среды, 1 ноября, котировки гривни к доллару установились на уровне 36,27/36,29 грн/долл., евро - 38,26/38,28 грн / евро.

Наличный курс гривни к доллару в украинских банках 1 ноября укрепился на 5 копеек – до 37,95 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту можно было в среднем по курсу 37,40 грн за доллар. Относительно евро средний курс гривни укрепился на 10 копеек и составил 40,40 грн за евро, а продать его можно было по курсу 39,80 грн за евро.

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