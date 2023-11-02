УНИАН узнал, как изменился курс доллара 2 ноября.

Курс наличного доллара к гривне у "Приватбанка" сегодня, 2 ноября, остался на предыдущем уровне - 37,60 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня уменьшился на 15 копеек и составляет 40,25 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37 грн, евро - по курсу 39,25 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты у "Приватбанка" неизменный и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 32 копейки и составляет ровно 40 грн.

Курс валют в Украине

Национальный банк Украины на четверг, 2 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,27 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс гривны к евро на второй день ноября установлен на уровне 38,23 грн/евро, то есть гривня также укрепилась - на 32 копейки по сравнению с курсом на 1 ноября.

Курс доллара в ноябре - прогноз банкира

Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько прогнозирует, что курс доллара в Украине в ноябре 2023 года будет колебаться в пределах 37,6-38,2 гривни за доллар.

На безналичном рынке, по ее словам, ситуация остается стабильной: на прошлой неделе котировки на валютном рынке Украины колебались в пределах 36,4-36,6 гривни за доллар.

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