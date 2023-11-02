На следующей неделе ситуация на валютном рынке вряд ли возможна резкая смена курсов как на межбанке, так и на наличном рынке.
Как рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, главным маркером стабильности можно считать снижение учетной ставки до 16% при сохранении ставки по 3-месячным депозитным сертификатам на уровне 20%, что может свидетельствовать о стабильной экономической ситуации и "весе" гривны, а также тактическая попытка регулятора избежать больших потрясений на валютном рынке.
"Поэтому, на наш взгляд, в течение 6-12 ноября тактика "управляемой гибкости" не претерпит изменений: НБУ будет реагировать на любые всплески спроса, держа баланс с предложением", - сказал эксперт.
По его словам, коридор ожидаемых (возможных) колебаний на безналичном рынке останется подобным прошлой неделе: 36,4-36,7 грн/$ и 38,5-38,8 грн/€, а текущие (ежедневные) изменения курсов будут в рамках 0,1-0,2 грн (сохранятся и рамки ожидаемой разницы между курсами покупки и продажи в 0,04 грн).
Согласно межбанку, как отметил Лесовой, наличный рынок сохранится на уже устоявшихся позициях: курс будет в коридоре 37,5-38,5 грн/$ и 39-42 грн/€.
"Со второй половины ноября вполне возможны определенные курсовые изменения, однако они произойдут в случае, если регулятор примет решение о том, чтобы расширить границы текущих колебаний (например, вследствие уменьшения объемов и частоты валютных интервенций). Однако такое решение будет опираться исключительно на профессиональные расчеты аналитиков НБУ", – считает банкир.
Среди других факторов, которые будут влиять на валютный рынок, эксперт выделил следующие:
- развитие экономики;
- мощные объемы макрофинансовой помощи от международных партнеров;
- развитие экспортных возможностей;
- события на фронте;
- общественные настроения, вызванные/сформированные возможными актами военной агрессии.
В целом это довольно утешительный прогноз.
Курс валют в Украине
Национальный банк Украины на четверг, 2 ноября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 36,27 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.
Официальный курс гривны к евро на второй день ноября установлен на уровне 38,23 грн/евро, то есть гривна также укрепилась - на 32 копейки по сравнению с курсом на 1 ноября.
В то же время в "Приватбанке" сегодня, 2 ноября, курс наличного доллара к гривне остался на предыдущем уровне - 37,60 грн за доллар.
Курс наличного евро в финучреждении сегодня уменьшился на 15 копеек и составляет 40,25 грн за евро.
Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37 грн, евро - за 39,25 грн.