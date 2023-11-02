По словам банкира, со второй половины ноября вполне возможны определенные курсовые изменения, однако они произойдут при определенных обстоятельствах.

На следующей неделе ситуация на валютном рынке вряд ли возможна резкая смена курсов как на межбанке, так и на наличном рынке.

Как рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, главным маркером стабильности можно считать снижение учетной ставки до 16% при сохранении ставки по 3-месячным депозитным сертификатам на уровне 20%, что может свидетельствовать о стабильной экономической ситуации и "весе" гривны, а также тактическая попытка регулятора избежать больших потрясений на валютном рынке.

"Поэтому, на наш взгляд, в течение 6-12 ноября тактика "управляемой гибкости" не претерпит изменений: НБУ будет реагировать на любые всплески спроса, держа баланс с предложением", - сказал эксперт.

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По его словам, коридор ожидаемых (возможных) колебаний на безналичном рынке останется подобным прошлой неделе: 36,4-36,7 грн/$ и 38,5-38,8 грн/€, а текущие (ежедневные) изменения курсов будут в рамках 0,1-0,2 грн (сохранятся и рамки ожидаемой разницы между курсами покупки и продажи в 0,04 грн).

Согласно межбанку, как отметил Лесовой, наличный рынок сохранится на уже устоявшихся позициях: курс будет в коридоре 37,5-38,5 грн/$ и 39-42 грн/€.

"Со второй половины ноября вполне возможны определенные курсовые изменения, однако они произойдут в случае, если регулятор примет решение о том, чтобы расширить границы текущих колебаний (например, вследствие уменьшения объемов и частоты валютных интервенций). Однако такое решение будет опираться исключительно на профессиональные расчеты аналитиков НБУ", – считает банкир.

Среди других факторов, которые будут влиять на валютный рынок, эксперт выделил следующие:

развитие экономики;

мощные объемы макрофинансовой помощи от международных партнеров;

развитие экспортных возможностей;

события на фронте;

общественные настроения, вызванные/сформированные возможными актами военной агрессии.

В целом это довольно утешительный прогноз.

Курс валют в Украине

Национальный банк Украины на четверг, 2 ноября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 36,27 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс гривны к евро на второй день ноября установлен на уровне 38,23 грн/евро, то есть гривна также укрепилась - на 32 копейки по сравнению с курсом на 1 ноября.

В то же время в "Приватбанке" сегодня, 2 ноября, курс наличного доллара к гривне остался на предыдущем уровне - 37,60 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня уменьшился на 15 копеек и составляет 40,25 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37 грн, евро - за 39,25 грн.

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