Каких-либо серьезных причин для девальвации гривны пока нет, отметил эксперт.

Наличный курс доллара в Украине в ближайшие одну-две недели может еще подешеветь, однако, снижение курса не будет значительным.

Такой прогноз сделал руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, отметив, что в целом в марте доллар останется на текущем уровне или немного снизится, передает "Обозреватель".

"Доллар может еще немного подешеветь в течение 1-2 недель, а дальше, скорее, он будет в том диапазоне, который есть сегодня. То есть каких-либо серьезных причин для девальвации гривни пока нет. Если не будет никаких сроков, связанных с войной, какими-либо торговыми ограничениями, то уровень вокруг 38-38,50 грн/долл. наверняка будет оставаться в ближайшее время", - считает он.

По его словам, НБУ уже в два раза меньше тратит валюты на поддержку фиксированного курса доллара.

"В том числе это связано с тем, что у нас сейчас начинается посевная и многие аграрии продают валюту. Также, скорее всего, валюту в какой-то мере пытаются продать те, кто покупал ее в банках по программе Нацбанка из-за срочных валютных депозитов и поскольку они покупали ее дешевле, чем наличный рынок, то готовы и продавать дешевле", - объяснил эксперт.

Курс доллара в Украине - сколько стоит доллар 10 марта

Как писал УНИАН, в банковских обменниках Киева 10 марта курс гривни к доллару укрепился на 10 копеек - до 38,70 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился также на 10 копеек - до 40,80 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 5 копеек - до 38,40 грн за доллар. Курс евро к гривне подешевел на 5 копеек - до 40,40 грн/евро.