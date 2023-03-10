Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,90 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 5 копеек - до 38,40 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подешевел на 5 копеек – до 40,40 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,90 грн/долл., евро - 39,40 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,16 грн.

Курс во время войны

После полномасштабного российского вторжения в Украину Нацбанк отменил ограничения на установление курса. Уже в июле 2022 года Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

Аналитик Алексей Козырев прогнозировал, что в начале марта 2023 года курс доллара в Украине будет находиться в пределах коридора от 38,30 гривни до 39,80 грн/долл., а по евро - от 40,00 до 42,00 грн/евро.

Директор департамента казначейства Банка COMINBANK Герман Марченко прогнозировал, что марте будет колебание наличного курса в пределах 38-39, 5 грн за доллар и 40-41 грн за евро.

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