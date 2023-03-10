Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,20 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева укрепился на 10 копеек – до 38,70 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился также на 10 копеек – до 40,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,20 грн за долл., евро – 40,10 грн за евро.

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Война в Украине и ситуация с курсом

В связи с полномасштабным вторжением России в Украину уже в мае 2022 года Нацбанк отменил ограничения на установление курса, хотя ранее курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украине был плавающий курс гривни.

Уже в июле официальный курс гривни в Укране был ослаблен на 25%.

Директор департамента казначейства Банка "COMINBANK" Герман Марченко прогнозировал, что с 13 по 19 марта возможны динамические изменения курсовых колебаний в диапазоне 0,3-0,5 грн. Эксперт считает, что они будут происходить в новых "весенних пределах": наличный курс доллара составит 38-39 грн/долл., наличный курс евро - 40-41 грн/евро.

Аналитик Алексей Кущ прогнозирует, что наличный курс доллара в Украине в марте не перешагнет отметку в 44 грн/долл.

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