Специалист сомневается, что курс будет сильно снижаться.

Август обещает быть достаточно стабильным периодом для курса валют. Прогнозируется, что курс доллара в последнем месяце лета будет колебаться от 40 до 42 грн/долл.

Такой прогноз сделал экономический эксперт Даниил Монин, передает Telegraf.

По мнению специалиста, вряд ли курс будет сильно снижаться, так как на него влияет много противоречивых факторов. Они же могут быть причиной и серьезных колебаний.

"Для финансирования дефицита бюджета в месяц необходимо получать не менее 3 миллиардов долларов, если они будут – курс доллара будет стабильным, если нет – неминуемы серьезные колебания", – отметил он.

Эксперт предположил, что заметно упасть курс доллара к гривне может вместе с поступлением серьезной финансовой помощи от Запада или же с ростом морского экспорта, но оба фактора не зависят от Украины.

Напомним, С 21 мая НБУ отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

А 21 июля НБУ повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл. Уже через несколько часов после решения Нацбанка ослабить официальный курс гривны, наличный курс резко пошел вниз.

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