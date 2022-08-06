Все будет зависеть от ситуации на фронте, прогнозируют экономисты.

В ближайшее время гривня может укрепиться до отметки 37-38 гривень за доллар.

Как отмечают "Факты" со ссылкой на экономистов, при этом никто не берется прогнозировать, насколько задержится такой курс: фундаментальные причины для обесценивания гривны остаются, все будет зависеть от ситуации на фронте.

Предпосылками для укрепления гривни в ближайшее время специалисты называют запрет обменникам выставлять курс валют, а также разрешение банкам продавать безналичную валюту.

По словам финансиста Василия Невмержицкого, обменные пункты хорошо заработали на панике людей. Он считает, что запрет афишировать курс вполне мог повлиять на гривну:

"Когда человек идет утром на работу, он видит один курс, идет вечером – видит другой курс, в этой ситуации есть психологическое напряжение".

Что касается разрешения банкам продавать больше наличной валюты, то купить доллары можно по 36 гривень 90 копеек, но только на 50 тысяч гривень в месяц. Отмечается, что спрос немалый.

Напомним, 21 июля НБУ повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл. Уже через несколько часов после решения Нацбанка ослабить официальный курс гривны, наличный курс резко пошел вниз.

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