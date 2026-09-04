Валюта дорожает в конце недели: какой курс доллара и евро сегодня

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,48 грн, а евро – 51,57 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 4 сентября, вырос на 3 копейки и составляет 44,95 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,48 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 12 копеек и составляет 52,22 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,57 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,85 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,75 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52,15 грн/евро, а курс продажи – 51,95 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 4 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,73 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,94 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 30 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что с приходом осени бизнес активизирует закупки, импортеры готовятся к новому сезону, энергетические риски становятся более ощутимыми. По предварительным оценкам, доллар будет находиться преимущественно в пределах 44,3–44,8 грн, тогда как евро может торговаться в коридоре 51,5–52,5 грн.

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