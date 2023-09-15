Продать доллар можно в среднем по курсу 37,70 грн, евро – 40,50 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 15 сентября, ослабел на 5 копеек – до 38,35 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня укрепился на 5 копеек и составляет 41,30 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,70 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,50 грн за евро.

Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне в "Приватбанке" вчера, 14 сентября, подорожал на 10 копеек – до 38,00 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении тогда же не изменился и составляет 41,10 грн за евро.

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По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на следующей неделе ситуация на украинском валютном рынке может несколько измениться с учетом того, что Национальный банк Украины снизил ключевую ставку до 20%, а также с учетом ожидаемых изменений в валютном регулировании. Курс доллара будет находиться в коридоре 36,80-37,80 грн/$.

Что касается евро, то, по словам Лесового, курс будет зависеть от Федеральной резервной системы США (от "международного курса"), который пока предсказать достаточно сложно. Банкир предполагает,что коридор евро немного расширится до 40-41,5 грн/€.

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