Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 40,82 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 14 сентября, подорожал на 10 копеек – до 38,00 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 41,10 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,40 грн, евро - по курсу 40,10 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 17 копеек – до 40,82 грн.

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Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 14 сентября, ослаб на 10 копеек – до 38,30 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни ослаб на 15 копеек и составляет 41,35 грн за евро.

Согласно данным макроэкономического и монетарного обзора Национального банка, недавнее ослабление наличного курса гривни, наблюдавшееся в последние недели, было связано с сезонным фактором-повышением спроса на иностранную валюту. Кроме этого, на ситуативное ослабление национальной валюты повлияло аннулирование лицензии крупному обменнику за систематические нарушения.

На улучшение ситуации повлияло разрешение НБУ продавать населению валюту онлайн в пределах лимита 50 тыс. гривень в месяц в одном банке, а также увеличение со 100 до 200 тысяч гривень лимита на покупку валюты с последующим размещением на депозит.

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