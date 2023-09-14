Курс гривны в бюджете является расчетным параметром, который может не совпадать с реальным курсом.

Курс гривни к доллару, который ежегодно закладывается в проект государственного бюджета на следующий год, не является прогнозом или целью для Национального банка.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге. "Скажу то, что едва ли не каждый год повторяет Национальный банк, когда происходит бюджетный процесс. Курс, который был заложен в госбюджет, не является ни прогнозом, ни целью для НБУ. Это определенный расчетный параметр, который закладывается и, как правило, как мы это видим ретроспективно, он может быть изменен", - сказал Пышный.

По его словам, динамика валютного курса традиционно зависит от многих факторов, и сейчас наблюдается несовпадение фактических показателей с расчетными (в госбюджете на 2023 год заложен курс 42,2 грн/долл., официальный курс сейчас составляет 36,57 грн/долл.)

Видео дня

"Так случилось, что именно наше эффективное взаимодействие и работа позволили обеспечить достаточный для Украины уровень международного финансирования, так и показатели золотовалютных резервов... и вернули доверие к украинской национальной валюте. В августе уровень долларизации экономики снизился на 2%", - отметил глава Нацбанка.

Прогноз валютного курса

Министр финансов Сергей Марченко во время встречи с членами Европейской Бизнес Ассоциации сообщил, что Министерство экономики прогнозирует на следующий год курс в 41,4 грн/долл., который будет заложен в проект государственного бюджета-2024.

Бизнес в Украине также ожидает курс в 41 грн/долл. Руководители компаний закладывают стоимость валюты на следующий год в среднем именно на таком уровне.

По обновленному макроэкономическому прогнозу компании Dragon Capital, до конца 2023 года официальный курс гривни ожидается на уровне 36,6-37,5 грн/долл., а к концу 2024 года будет умеренно ослабляться до 41 грн/долл.

Темпы роста резервов НБУ существенно замедлятся из-за запланированного замедления объемов международной помощи и роста спроса на валюту, отметили аналитики.

Вас также могут заинтересовать новости: