Коррупционный скандал в НАБУ: детективов поймали на махинациях с криптовалютой на миллионы, - расследование

Почти два десятка сотрудников НАБУ попали в громкий коррупционный скандал – их декларации с криптовалютой содержат недостоверные или фейковые данные. Журналисты предполагают, что сотрудники НАБУ занимаются махинациями, скрывая в криптокошельках миллионы коррупционных денег, – говорится в расследовании "Українських новин".

"Результаты исследования деклараций детективов НАБУ, в среднем зарабатывающих от 100 тыс. грн в месяц, ошеломляют. Всего мы нашли 23 декларации "набушников", содержащие упоминания о криптовалюте. В 15 (!) были указаны недостоверные данные, а еще в двух – скрыты адреса криптокошелько, из-за чего их невозможно проверить. Судя по декларациям детективов, можно предположить, что сотрудники НАБУ, создававшегося для защиты государства от коррупционеров, сами начали заниматься махинациями, скрывая в криптокошельках миллионы коррупционных денег", – говорится в материалах расследования.

Нарушений с криптой на самую большую сумму журналисты нашли у старшего детектива НАБУ Александра Рыковцева: его жена в 2016 году якобы приобрела биткоинов более чем на 1 млн дол. в нынешних ценах.

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"Согласно сервисам отслеживания транзакций в сети Bitcoin, с этим криптокошельком не проводилось никаких операций. Более того, он не регистрировался в сети Bitcoin. Из остальных кошельков BTC, указанных в декларации, также не проводилось никаких операций", – отметили они.

Также, отмечают "Украинские новости", с серьезными нарушениями задекларировал крипту на крупную сумму старший детектив Станислав Браверман, недавно ставший героем скандальных хроник из-за интимных отношений с ключевым свидетелем по одному из дел, которое он ведет.

"Согласно декларации, Браверман приобрел крипты на сумму 1,39 млн грн, а продал – на 1,32 млн грн. Очень похоже на легализацию коррупционных средств: в несуществующий кошелек сначала будто бы завели средства (никто не может проследить), а потом вывели – на карточку, например. Так ниоткуда появилось более миллиона гривен. Кроме того, Браверман в течение года купил ценные бумаги более чем на 1 млн 270 тыс. грн. То есть человек с зарплатой госслужащего не моргнув глазом накупил виртуальных активов на 2,5 млн грн", – написало издание.

Третьим в списке нарушителей в журналистском расследовании является старший детектив Александр Моисеев, задекларировавший покупку крипты на сумму 820 тыс. грн в один день, а в следующем – ее продажа на 757 тыс. грн. грн.

"Как и у Бравермана, смахивает на легализацию коррупционных средств. Кому или от кого и за что они получены – должны выяснить правоохранители и НАПК. И еще одно совпадение с предыдущей позицией антирейтинга: Моисеев приобрел ценные бумаги на 2,2 млн грн. Это при той же зарплате госслужащего, что и у Бравермана", – сообщили авторы расследования.

В общем, идет речь в материале, о фейковости виртуальных активов Бравермана и Моисеева свидетельствует скорость приобретения и продажи ими крипты. А главное, у них обоих – вопреки требованиям НАПК – отсутствуют данные об адресах криптокошельков.

Другие участники антирейтинга также задекларировали средства на фейковых кошельках – на них фигурируют суммы до 1 млн гривен. По мнению журналистов-расследователей, их криптовалюта ждет своего стремительного роста в будущем.

Авторы расследования отметили, что этот и ряд других скандалов за последние месяцы окончательно дискредитировали НАБУ как структуру борьбы с коррупцией.

"Мало того, что НАБУ уже не способно с ней (коррупцией – ред.) бороться – оно выглядит как структура, которая постепенно становится ее неотъемлемым участником. Если в ближайшее время не навести порядок в Бюро – его существование будет нести угрозу государству, а необходимость ликвидации станет необратимой", – заключают журналисты.

Как сообщалось ранее, известный юрист Ростислав Кравец призвал ликвидировать НАБУ, поскольку оно покрывает приближенных лиц, уничтожающих независимость и суверенитет Украины. Он выразил уверенность, что все причастные к так называемой борьбе с коррупцией, а фактически уничтожению независимости Украины, понесут наказание.