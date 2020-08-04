Кассовый аппарат в смартфоне: стало известно, сколько украинцев загрузили программу

Выдавать кассовые чеки можно просто на телефоне.

В Министерстве финансов Украины сообщили, что только за первые несколько дней августа предприниматели зарегистрировали 22,5 тысячи программных кассовых аппаратов.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Стоит отметить, что в Украине с 1 августа кассовый аппарат необязательно иметь в наличии, его можно просто установить на смартфон в качестве программы и выдавать чеки просто на телефоне", - говорится в сообщении.

В министерстве говорят, что Регистратор расчетных операций - это инициатива Минфина и ГНС. И исходя из цифр за первые дни работы, она активно поддерживается бизнесом.

Ранее сообщалось, что программу от налоговой службы, "кассовый аппарат в смартфоне", с 1 января 2020 года можно скачать бесплатно, но его обслуживание все равно обойдется украинским предпринимателям от тысячи гривень на месяц.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году правительство приняло пилотный проект регистрации и эксплуатации кассовых аппаратов и упрощения их использования. Таким образом, как кассовый аппарат можно использовать смартфон или планшет.

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