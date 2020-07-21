IKEA намерена открыть еще два пункта выдачи заказов в Киеве

В компании подчеркнули, что IKEA также стремится как можно быстрее открыть первый магазин в городском формате в Киеве до конца 2020 года.

Крупнейшая в мире торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA планирует открыть два дополнительных пункта выдачи заказов в Киеве при заказах через интернет-магазин.

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Об этом говорится на сайте IKEA.

"IKEA рада сообщить о расширении мощностей украинского онлайн-магазина. Компания увеличила свою способность обрабатывать заказы, сделанные через интернет-магазин IKEA в Украине, и теперь способна удовлетворить спрос как в Киеве, так и в других регионах. Учитывая высокую заинтересованность в продуктах IKEA на рынке, компания планирует и в дальнейшем инвестировать в мощности для обработки заказов, а также намерена открыть два дополнительных пункта выдачи заказов в Киеве, чтобы быть доступной для еще большего количества людей в столице и доставлять заказы в самые краткие возможные сроки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас шведский ритейлер предлагает украинским покупателям ассортимент из около 3600 доступных товаров и решений для дома всех категорий и стилей.

В пресс-службе подчеркнули, что IKEA также стремится как можно быстрее открыть первый магазин в городском формате в Киеве до конца 2020 года.

"Он будет расположен в ТРЦ Blockbuster Mall, с которым компания недавно подписала договор аренды. Дополнительную информацию о будущем открытии сообщим отдельно", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 14 мая IKEA запустила в Украине интернет-продажи своей продукции. Однако, позже временно ограничила возможность оформлять новые заказы в украинском интернет-магазине.

В 2019 году IKEA подписала договор на открытие магазина площадью около 6 тысяч квадратных метров в ТРЦ Blockbuster в Киеве. В целом IKEA пыталась зайти на украинский рынок на протяжении 15 лет. Сначала компания хотела открыть магазин в Украине в 2005 году, затем - в 2007 и 2008 годах.

Справка УНИАН. Крупнейшая в мире торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA была создана в Швеции в 1943 году. В настоящее время общее количество магазинов группы IKEA с учетом франшиз составляет 403 единицы в 49 странах мира.

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