IKEA запустила интернет-продажи в Украине

Накануне был доступен только предварительный просмотр сайта с актуальными на сегодня ценами и ассортиментом.

Крупнейшая в мире торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA запустила в Украине интернет-продажи своей продукции.

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Функция покупки доступна на сайте компании.

Накануне был доступен только предварительный просмотр сайта с актуальными на сегодня ценами и ассортиментом.

Покупатели могут выбрать, где и как забрать свою покупку. Это можно сделать на одном из пунктов выдачи в Киеве бесплатно - магазины Auchan Rive Gauche и Metro - или заказать доставку на дом.

Как сообщал УНИАН, крупнейший в мире продавец мебели и товаров для дома - группа компаний IKEA - намерен открыть первый магазин в Киеве.

В 2019 году IKEA подписала договор на открытие магазина площадью около 6 тысяч квадратных метров в ТРЦ Blockbuster. В целом IKEA пыталась зайти на украинский рынок на протяжении 15 лет. Сначала компания хотела открыть магазин в Украине в 2005 году, затем - в 2007 и 2008 годах.

Справка УНИАН. Крупнейшая в мире торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA была создана в Швеции в 1943 году. В настоящее время общее количество магазинов группы IKEA с учетом франшиз составляет 403 единицы в 49 странах мира.