Чтобы стать идеальным бриллиантом, необработанный алмаз огранялся и полировался более года.

Белый бриллиант в сто карат - размером с "Чупа-чупс" - продадут на аукционе в Гонконге.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Камень безупречного качества, прозрачный и отличной огранки. Такие случаются чрезвычайно редко", - подчеркивает издание.

Отмечается, что удивительный бриллиант будет продан тому, кто назначит самую высокую цену, независимо от размера цены или от внутренней стоимости самого бриллианта. Такой подход знаменует собой первый случай в истории аукционов, где бриллиант такого калибра предлагался бы таким образом.

"Этот бриллиант был огранен из сырого алмаза весом 271 карат, обнаруженного на руднике Виктор (Victor) в Онтарио в Канаде в 2018 году. Необработанный алмаз огранялся и полировался компанией Diacore более года", - говорится в сообщении.

За драгоценности такого рода обычно дают до 30 миллионов долларов.

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Автор: УНИАН