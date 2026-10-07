Украина получила более миллиарда евро от ЕС: на что пойдут средства

Украина в целом уже получила почти 13 млрд евро на нужды обороны в рамках программы Ukraine Support Loan.

Украина получила 1,2 миллиарда евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, средства будут направлены на первоочередные оборонные нужды.

"С учётом этого транша Украина получила уже почти 13 млрд евро оборонного финансирования в рамках программы. Продолжаем работать с европейскими партнёрами, чтобы остальная часть предусмотренного финансирования поступила своевременно и в полном объёме", – отметил глава правительства.

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В конце сентября Совет Европейского Союза принял решение о выделении почти 3 миллиардов евро финансовой поддержки Украине в рамках программы Ukraine Facility. Утверждение транша стало результатом успешного выполнения Украиной десяти целевых шагов.

Также в сентябре Украине удалось привлечь 841 миллион долларов от Всемирного банка под гарантии правительства Канады на фоне значительного дефицита бюджета. Средства будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Еврокомиссия не сможет в этом году покрыть весь оборонный дефицит Украины в 27 млрд долл. из-за "отсутствия соответствующих инструментов", ведь речь идет о дополнительных потребностях, возникших у вооруженных сил, а не о потребностях государственного бюджета.

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