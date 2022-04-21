Министры стран G7 сожалеют об участии России в международных форумах, включая встречи G20, Международного валютного фонда и Всемирного банка на этой неделе.

Министры финансов стран G7 заявили, что совместно с международным сообществом предоставят Украине дополнительную поддержку на сумму более 24 миллиардов долларов в 2022 и 2023 годах.

Они также добавили, что готовы сделать больше, если потребуется, пишут Reuters и The Hill.

"На фоне продолжающейся жестокой российской агрессии, связанных с ней страданий украинского населения и длительного разрушения самой страны мы готовы сделать больше, если потребуется", - говорится в заявлении.

В своем заявлении министры добавили, что сожалеют об участии России в международных форумах, включая встречи G20, Международного валютного фонда и Всемирного банка на этой неделе.

"Международные организации и многосторонние форумы больше не должны вести свою деятельность с Россией в обычной манере", – заявили министры "Большой семерки".

Министры финансов также предложили "непоколебимую поддержку и искреннюю солидарность с украинским народом и правительством". "Мы продолжаем поддерживать Украину", – говорится в заявлении.

Экономика Украины - прогнозы

Как сообщал УНИАН, экономика страны страдает на фоне войны, и Всемирный банк прогнозирует, что она упадет на 45% по итогам 2022 года.

В свою очередь, Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика Украины в этом году из-за войны сократится на 35%.

Украинские чиновники говорят, что они работают с дефицитом в 5 миллиардов долларов в месяц.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что сейчас наполнение бюджета происходит благодаря выпуску военных облигаций, поддержке партнеров и международных финансовых организаций.

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