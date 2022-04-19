Риски еще большего замедления мировой экономики в сочетании со стабильно высокой инфляцией растут.

Международный валютный фонд снизил свои ожидания относительно роста мировой экономики в течение следующих двух лет из-за вторжения России в Украину.

По прогнозам МВФ, мировая экономика вырастет на 3,6% в 2022 и 2023 годах, что на 0,8 и 0,2 процентных пункта ниже январского прогноза. Это является резким замедлением по сравнению с ростом на 6,1% в 2021 году, пишет CNN.

Прогноз основывается на ожиданиях, что война ограничится территорией Украины, дальнейшие санкции против России не будут направлены на ее огромный энергетический сектор, а последствия пандемии будут угасать.

Отмечается, что война больше всего ударит по Украине и России. МВФ ожидает, что в этом году экономика Украины упадет на 35%, тогда как усилия Запада наказать Россию могут привести к сокращению ее экономики на 8,5%.

Но поскольку война привела к резкому росту цен на энергоносители и другие товары, усугубив проблемы с цепью поставок и подпитав ожидания более устойчивой инфляции, ее последствия будут ощутимы почти везде.

"Война серьезно затормозит глобальное восстановление, замедляя рост и еще больше увеличивая инфляцию", – говорится в отчете МВФ и отмечается, что мировая экономика еще не полностью оправилась от пандемии коронавируса, когда Россия вторглась в Украину в конце февраля.

В Европе, которая в значительной степени зависима от России в удовлетворении своих энергетических потребностей, ожидается, что рост экономики замедлится до 2,8% в 2022 году, что на 1,1 процентного пункта ниже январского прогноза.

Соединенные Штаты сравнительно изолированы от конфликта. Однако слабость среди торговых партнеров, а также планы Федеральной резервной системы быстро остановить поддержку экономики времен пандемии и повысить процентные ставки, влияют на перспективы. Так, МВФ прогнозирует рост в США на 3,7% в 2022 году и на 2,3% в 2023 году, что на 0,3 процентного пункта меньше, чем последний прогноз организации.

Хотя в отчете отмечается, что с начала года "глобальные экономические перспективы значительно ухудшились", рецессии не ожидается, которую МВФ обычно объявляет, когда рост упадет до 2,5% или ниже.

Но МВФ также отмечает неопределенность, которая "намного превышает нормальный диапазон" вокруг его прогнозов из-за беспрецедентного характера шока. И риски еще большего замедления в сочетании со стабильно высокой инфляцией растут.

Как сообщал УНИАН, в январском отчете Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мировой экономики на 0,5 процентных пункта - до 4,4% из-за распространения коронавируса (а именно штамма "Омикрон") и роста цен на энергоносители. Также МВФ ожидал сохранения высокой инфляции.

Ожидалось, что глобальный рост снизится с 5,9% в 2021 году до 4,4% в 2022 году, что на полпроцентного пункта ниже в 2022 году, чем в октябрьском прогнозе мировой экономики (WEO).

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