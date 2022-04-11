Всемирный банк отмечает, что война сделала невозможной экономическую деятельность на значительной территории Украины.

Всемирный банк посчитал, как упадут экономики Украины и России вследствие войны и санкций.

По его данным, вторжение России привело к закрытию предприятий, сокращению экспорта и разрушению производственных мощностей, пишет Reuters.

Всемирный банк прогнозирует сокращение экономики России из-за санкций более чем на 11% в этом году.

По Украине прогноз также негативный:

"Объем производства в Украине, вероятно, сократится на ошеломляющие 45,1% в этом году", - говорят банкиры.

Большая часть рабочей силы Украины была вынуждена бежать или сражаться. Предприятия закрыты, дороги, фабрики и другая инфраструктура разрушены, а Всемирный банк заявляет, что многие годы прогресса сведены на нет.

Также прогнозируется, что экономический ущерб будет больше, чем был нанесен пандемией Covid-19 в Восточной Европе и Центральной Азии.

Закрытие украинских портов в Черном море привело к сокращению приблизительно на 90% экспорта зерна из страны, а также примерно половины всего экспорта в целом.

Всемирный банк отмечает, что война сделала невозможной экономическую деятельность на значительной территории Украины, а также нарушила сельскохозяйственные посевы и сбор урожая.

"Российское вторжение наносит мощный удар по экономике Украины и приносит огромный вред ее инфраструктуре. Украине срочно требуется огромная финансовая поддержка, поскольку она пытается поддерживать свою экономику, а правительство работает для поддержки граждан Украины, которые сталкиваются с экстремальной ситуацией", - отметила вице-президент Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

Как сообщал УНИАН, валовый внутренний продукт Украины в первом квартале 2022 года из-за начатой Россией войны упал на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Минэкономики прогнозируют, что общегодовое падение ВВП Украины может достичь 40%.

Больше всего пострадали те отрасли, где невозможна дистанционная работа, в частности авиационные, морские перевозки, сфера услуг, где бизнес работает непосредственно с потребителями.

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